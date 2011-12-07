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Путин: Всем российским семьям с детьми в возрасте до 7 лет выплатят по 5 тыс. рублей

Об это глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что всем российским семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно выплатят по 5 тыс. рублей.

На итоговой пресс-конференции он отметил, что празднование Нового года всегда связано с надеждами на будущее, но ныне оно ассоциируется и с трудностями. Поэтому «каждому ребенку в семье, где есть дети до семи лет включительно» сделается небольшой и скромный подарок в размере пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что еще с января текущего года Президент РТ Рустам Минниханов ввел ряд дополнительных выплат для семей с детьми. Н это из бюджета республики выделили более 77 млрд рублей.

КВ
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