Путин: Всем российским семьям с детьми в возрасте до 7 лет выплатят по 5 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что всем российским семьям с детьми в возрасте до семи лет включительно выплатят по 5 тыс. рублей.

На итоговой пресс-конференции он отметил, что празднование Нового года всегда связано с надеждами на будущее, но ныне оно ассоциируется и с трудностями. Поэтому «каждому ребенку в семье, где есть дети до семи лет включительно» сделается небольшой и скромный подарок в размере пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что еще с января текущего года Президент РТ Рустам Минниханов ввел ряд дополнительных выплат для семей с детьми. Н это из бюджета республики выделили более 77 млрд рублей.