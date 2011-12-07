Росздравнадзор РТ обнаружил более 200 сайтов, которые продавали незарегистрированные лекарства

Росздравнадзор РТ обнаружил более 200 сайтов, на которых продают незарегистрированные лекарства и препараты по рецепту на территории РТ, сообщила руководитель ведомства Любовь Шайхутдинова.

«Нами ведется активная работа по отслеживанию сайтов с предложением таких препаратов, незарегистрированных или которые по рецепту должны быть обслужены. На сегодня мы таких сайтов отследили более 200, передали информацию в Роскомнадзор, и 189 сайтов на настоящий момент уже заблокированы», — отметила Шайхутдинова.

Чаще всего татарстанцам предлагают аналоги виагр, которые производятся за границей.

Сотрудники Росздравнадзора отслеживают сайты, занимающиеся продажей или доставкой незарегистрированных препаратов на территорию РТ. Большинство сайтов работают на несколько регионов или на всю Россию.