Ильгам Шакиров заслужил любовь миллионов людей

Подписи под некрологом в связи с кончиной Ильгама Шакирова поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова и многие другие.«Ильгам Шакиров - легендарный певец, завоевавший признание миллионов слушателей и посвятивший всю свою жизнь пропаганде татарского национального музыкального искусства, обладатель необычайно красивого мелодичного тембра (баритон). С именем Ильгама Шакирова связана целая эпоха в татарской музыкальной культуре. Его творчество любимо многими поколениями и является эталоном татарского вокального исполнительского искусства. Светлая память о нем будет жить вечно в наших сердцах», - говорится в некрологе.Уникальный по своей красоте и силе голос Ильгама Шакирова, щедро наделенный от природы богатством мелизматики, необыкновенная работоспособность, глубокое знание татарского народного творчества позволяли передавать всю глубину содержания и вековую мудрость старинных народных песен. Своим талантливым, неповторимым исполнением он дал вторую жизнь жемчужинам народного песенного творчества «Кара урман», «Зиляйлюк», «Тафтиляу», «Уел», «Туган тел» и другим.Репертуарный список Ильгама Шакирова насчитывает более 500 произведений. Это практически все татарские народные песни, произведения татарских композиторов. Многие песни М.Музафарова, Дж.Файзи, А.Ключарева, Н.Жиганова, З.Хабибуллина, Р.Яхина, впервые прозвучавшие в исполнении Ильгама Шакирова, получили неповторимое звучание. Ильгамом Шакировым также исполнялись песни русского, казахского, узбекского, азербайджанского, каракалпакского, башкирского и других народов.Ильгам Гильмутдинович Шакиров внес неоценимый вклад в сохранение и развитие музыкального искусства татарского народа, развитие национальной концертной эстрады. Он вел активную концертную деятельность, гастролировал по России, ближнему и дальнему зарубежью. Его имя известно татарам всего мира.Ильгам Шакиров всей душой любил родину, был всенародно любимым певцом, национальным достоянием и гордостью татарского народа. Своим талантом, творческой индивидуальностью и замечательными песнями, над которыми не властно время, он заслужил искреннюю любовь миллионов людей.Гражданская панихида состоится сегодня в 11.00 в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М.Джалиля. Доступ в здание театра для желающих проститься с И.Г.Шакировым будет открыт с 9.00, сообщает пресс-служба Президента РТ.