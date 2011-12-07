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В 2019 году капитальный ремонт жилого фонда в Казани пройдет без республиканского финансирования

В 2019 году капитальный ремонт жилого фонда в Казани пройдет без республиканского финансирования
Средства собственников жилья достигли почти 85%. Из городского бюджета выделено почти 16%. Вся сумма, обращенная на капитальный ремонт, составила 1,8 млрд рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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