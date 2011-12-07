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Юдинский дворец культуры будет капитально ремонтироваться

Юдинский дворец культуры будет капитально ремонтироваться
В 2019 году ДК «Железнодорожников», построенный в Юдино в конце 60-х годов 20-го века, перешел в муниципальную собственность. Ранее объект культуры состоял на балансе Казанского территориального управления РЖД Горьковская железная дорога.Бюджетное финансирование позволит в ближайшие годы провести капремонт. К новому учебному году будут организованы занятия в кружках по интересам на бесплатной основе для жителей поселка, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
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