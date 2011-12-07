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Участок трассы в Новошешминском районе РТ будет закрыт на два месяца

Для движения дорога станет недоступной с 1 мая по 1 июля.

Участок трассы в Новошешминском районе РТ будет закрыт на два месяца. Об этом водителей предупредили в пресс-служба Миндортранса РТ.

Речь идет о дороге Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы на участке с 0 км по 12,9 км. Для движения она станет недоступной с 1 мая по 1 июля. Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

В качестве альтернативы водителям транспортных средства предлагается объезд по дороге Азеево — Черемшан — Шентала или через трассу Казань — Оренбург. 

КВ
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