Участок трассы в Новошешминском районе РТ будет закрыт на два месяца. Об этом водителей предупредили в пресс-служба Миндортранса РТ.

Речь идет о дороге Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы на участке с 0 км по 12,9 км. Для движения она станет недоступной с 1 мая по 1 июля. Ограничение связано с проведением ремонтных работ.

В качестве альтернативы водителям транспортных средства предлагается объезд по дороге Азеево — Черемшан — Шентала или через трассу Казань — Оренбург.