Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Переведенцев: Природный мир нужно охранять

Поправка в Конституцию РФ о защите окружающей среды снизит влияние человека на природу.

Поправка к Конституции РФ об охране окружающей среды позволит снизить влияние человека на природу, считает завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Природный мир нужно охранять, он у нас является уникальным и весьма подвержен воздействию. Сейчас у нас что происходит? Сильнейшее воздействие человека на природную среду, из-за этого окисляются океаны, потому что идут очень большие выбросы парниковых газов», — сказал Переведенцев.

Напомним, в обновленную Конституцию РФ планируют внести поправку в 144-ю статью, согласно которой правительство страны должно помимо обеспечения благоприятных условий для жизни россиян, принимать меры по уменьшению негативного воздействия деятельности человека на природу. В этой же статье планируют отдельно прописать пункт, касающийся защиты животных.

КВ
Лента новостей