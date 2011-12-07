Поправка к Конституции РФ об охране окружающей среды позволит снизить влияние человека на природу, считает завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Природный мир нужно охранять, он у нас является уникальным и весьма подвержен воздействию. Сейчас у нас что происходит? Сильнейшее воздействие человека на природную среду, из-за этого окисляются океаны, потому что идут очень большие выбросы парниковых газов», — сказал Переведенцев.

Напомним, в обновленную Конституцию РФ планируют внести поправку в 144-ю статью, согласно которой правительство страны должно помимо обеспечения благоприятных условий для жизни россиян, принимать меры по уменьшению негативного воздействия деятельности человека на природу. В этой же статье планируют отдельно прописать пункт, касающийся защиты животных.