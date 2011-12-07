Проголосовать по вопросу поправок в Конституцию РФ можно с 25 июня

Маски, перчатки и ручки

Впервые подготовка к проведению дня общероссийского голосования проходит в непростых санитарно-эпидемиологических условиях. В связи с этим ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработала правила проведения безопасного голосования.

Одной из мер, максимально сокращающей риски, станет разведение потоков голосующих, идущих на избирательный участок и выходящих из него, чтобы избежать одномоментного скопления людей и обеспечить санитарное дистанцирование, пояснили в ЦИК РТ. При этом пришедшему голосовать не нужно будет передавать свой паспорт работнику избирательного участка, как это было прежде. Достаточно будет показать документ в развернутом виде. Кроме того, все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми масками, перчатками (даже ручками!) на случай, если забудут взять свои.

Что нужно сделать, чтобы проголосовать не по месту прописки?

Напомним, с 5 по 21 июня продлится прием заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию РФ через систему «Мобильный избиратель». Эта система позволяет проголосовать на удобном для гражданина избирательном участке независимо от прописки. Например, избиратель работает в Казани, а прописан в Альметьевске. Чтобы принять участие в голосовании, ему не нужно ехать в родной город. Необходимо заранее подать заявление о включении в список участников голосования по своему фактическому месту нахождения любым удобным способом, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Как подать заявление?

Подать заявление можно тремя способами:

- в ближайшем офисе МФЦ или территориальной избирательной комиссии (ТИК), обратившись туда с паспортом. Для дополнительного удобства и в целях предотвращения скопления граждан в отделениях МФЦ по всему Татарстану действует услуга оформления электронной очереди;

- через федеральный портал госуслуг (gosuslugi.ru). В этом случае от пользователя требуется подтвержденная учетная запись;

- до 21 июня в участковых комиссиях.

В заявлении необходимо указать номер избирательного участка, на котором гражданин планирует проголосовать. Выбрать наиболее удобный для себя участок можно в том числе и на сайте Центризбиркома Татарстана в разделе «Найди свой избирательный участок». После подачи заявления данные избирателя прикрепят к новому участку и одновременно удалят из списка избирателей по месту постоянной регистрации, пояснили в ЦИК РТ.

Как будет обеспечена безопасность голосующих?

На прошлой неделе председателем Центризбиркома РТ Андреем Кондратьевым было обнародовано: все члены территориальных избирательных комиссий прошли тестирование на выявление коронавирусной инфекции, позднее тест сдадут и члены участковых комиссий. Для членов избиркомов предусмотрены медицинские халаты и регулярная дезинфекция транспортных средств, если они выезжают к татарстанцам, выбравшим бесконтактную форму волеизъявления.

- Мы сформировали обязательный набор средств для членов комиссий и голосующих граждан. Так, на одного члена УИК в день полагается четыре маски, четыре пары латексных перчаток и антисептики, - рассказал Андрей Кондратьев. - В целом на весь период работы на каждый участок поставят 14 литров дезинфицирующих средств для рук… Работающие территориальные избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Мы, организаторы, делаем все, чтобы процесс подготовки к дню голосования и само голосование были безопасными при полном соблюдении легитимности процедуры. Главный приоритет - жизнь и здоровье всех участников избирательного процесса: голосующих и членов комиссий. Замечу от себя, для тех, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем, например, сходить в магазин.