Два новых микроавтобуса будут курсировать по маршруту №13 в Челнах

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С сегодняшнего дня в Набережных Челнах начинают курсировать новые микроавтобусы для маломобильных горожан. Об этом пишут «Челнинские известия».
Микроавтобусы марки «Газель» выйдут на дороги города по маршруту №13. Главным отличием общественного транспорта является специальный пандус и пневмоподвеска, позволяющая регулировать высоту при высадке или посадке маломобильных пассажиров.
Всего, по сообщению, в новые автобусы вмещается по 22 человека.