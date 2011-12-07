Два новых микроавтобуса будут курсировать по маршруту №13 в Челнах

С сегодняшнего дня в Набережных Челнах начинают курсировать новые микроавтобусы для маломобильных горожан. Об этом пишут «Челнинские известия».

Микроавтобусы марки «Газель» выйдут на дороги города по маршруту №13. Главным отличием общественного транспорта является специальный пандус и пневмоподвеска, позволяющая регулировать высоту при высадке или посадке маломобильных пассажиров.

Всего, по сообщению, в новые автобусы вмещается по 22 человека.