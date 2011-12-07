В Татарстане откроются 4 виртуальных концертных зала

Еще четыре необычных концертных зала появятся в Республике Татарстан в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Оснащенные современным музыкальным и проекционным оборудованием, такие концертные залы можно создавать в самых разных учреждениях культуры – в библиотеках, музеях, школах. В Татарстане уже успешно работают 5 таких залов с трансляциями в онлайн-формате слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени.

В следующем году такие виртуальные залы будут созданы в Альметьевске, на базе Центральной детской библиотеки им. Г. Тукая, и Набережных Челнах − при Центре культуры «Кызыл тау». Еще через год, в 2022 году, такие площадки появятся в Буинской детской школе искусств №1 и на базе нижнекамской Центральной библиотеки им. Г. Тукая. Это стало возможным благодаря победе Республики Татарстан в конкурсе, организованном департаментом информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ.