В Казани утвердят кандидатуру премьер-министра РТ и его заместителей

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Сегодня в Казани на 13-ом заседании Госсовета РТ шестого созыва утвердят кандидатуру премьер-министра республики и его заместителей.
Как сообщила секретарь республиканского парламента Лилия Маврина, «все кандидатуры, представленные Президентом, предварительно будут рассмотрены на заседаниях комитетов Государственного Совета».
Отмечается, что также до заседания состоится торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова.