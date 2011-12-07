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В Казани утвердят кандидатуру премьер-министра РТ и его заместителей

До заседания состоится торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сегодня в Казани на 13-ом заседании Госсовета РТ шестого созыва утвердят кандидатуру премьер-министра республики и его заместителей. 

Как сообщила секретарь республиканского парламента Лилия Маврина, «все кандидатуры, представленные Президентом, предварительно будут рассмотрены на заседаниях комитетов Государственного Совета».

Отмечается, что также до заседания состоится торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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