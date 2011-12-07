Более пяти тысяч человек захотели стать общественными наблюдателями в Татарстане

В Татарстане более пяти тысяч человек выразили желание стать общественными наблюдателями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Общественной палаты РТ, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Ежечасно в нашем центре находится около 35-40 человек», — рассказал Гафиятуллин», — сказал Гафиятуллин.

Также он добавил, что наблюдатель может находиться в центре хоть круглые сутки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что общественные наблюдатели рассказали, что выборы в Казани проходят активно и в штатном режиме.