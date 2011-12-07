В Нижнекамске открылся обновленный детский автогородок

В выходные в Нижнекамске после реконструкции открылся детский автогородок «VELIKI». Об этом сообщает сайт Нижнекамского муниципального района. Автогородок появился еще в 1986 году. В нем ребята обучались ПДД и получали навыки безопасного поведения на дорогах. Архитектура обновленного тематического парка выполнена в голландском стиле. На главной площади разместилась детская площадка, а входная группа оформлена в виде здания вокзала. Также по территории парка проложены велодорожки.