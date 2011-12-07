«Казанские ведомости» провели в редакции новогодний «Литературный дворик»

Серия разнообразных мероприятий, объединенных общей целью - помочь полюбить книгу и печатное слово, завершилась детским «Литературным двориком» в редакции «КВ».

Новогодний праздник с елкой и Дедом Морозом отличался от простого детского утренника в первую очередь тематикой. Тон задала главный редактор газеты Венера Якупова, активист и один из инициаторов акции «Читающий Татарстан». В своем коротком приветственном слове она напомнила гостям праздника - детям и внукам сотрудников «КВ» - о важности чтения в жизни каждого культурного и образованного человека.

В теплой домашней атмосфере ребята рассказали стихи про Новый год, елку, детство, дружбу и конечно газету. Ребята постарше порадовали собравшихся басней Ивана Крылова «Стрекоза и Муравей» и, что особенно согревает душу журналиста, произведением «Газете» Ренаты Юрьевой. Не остались в стороне и взрослые, прочитавшие свои любимые стихи на русском и татарском языках: Пастернака, Ахматову, Лермонтова, а также произведения собственного сочинения. Впрочем, осталось время и для танцев, игр и прочего веселья, а в конце праздника ребята получили сладкие подарки.

Несмотря на то что Год литературы в России заканчивается и подводятся итоги акции «Читающий Татарстан», журналисты «КВ» планируют и дальше продолжать развивать эту тему. Ведь, на наш взгляд, праздник книги в стенах редакции продемонстрировал, что чувство прекрасного может и должно развиваться с детства. Закончить хочется строчкой из прочитанного на празднике стихотворения:

Прогрессом, временем инет взращен...

Он нужен... Но поклон мой все ж газете.