Глава Минфина РФ призвал регионы быстрее осваивать федеральные средства

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Сегодня в Казани проходит заседание по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики, участие в котором принял министр финансов РФ.
В ходе своего выступления Антон Силуанов отметил необходимость более быстрого освоения бюджетных средств субъектами страны.
«Мы с большим трудом формируем бюджет. Те деньги, которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать. Быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, давали экономический прирост», - отметил глава Минфина.
В то же время министр отметил успехи Татарстана в освоении федеральных средств, в частности эффективную реализацию нацпроектов.