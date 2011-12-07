Глава Минфина РФ призвал регионы быстрее осваивать федеральные средства

Сегодня в Казани проходит заседание по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета республики, участие в котором принял министр финансов РФ.

В ходе своего выступления Антон Силуанов отметил необходимость более быстрого освоения бюджетных средств субъектами страны.

«Мы с большим трудом формируем бюджет. Те деньги, которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать. Быстрее выпускать в экономику, чтобы они там работали, давали экономический прирост», - отметил глава Минфина.

В то же время министр отметил успехи Татарстана в освоении федеральных средств, в частности эффективную реализацию нацпроектов.