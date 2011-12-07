Год памяти и славы: что сделано в Казани к юбилею Победы

На состоявшемся в минувшую среду заседании III сессии Казанской городской Думы четвертого созыва, прошедшем в Казанской Ратуше, депутаты подвели итоги сделанного и наметили планы на следующий год. С основным докладом об итогах юбилейного года и патриотическом воспитании в Казани выступил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

К 75-летию Победы в Казани разработали более 50 проектов и мероприятий различного уровня. Среди них можно отметить помощь ветеранам, в том числе ремонт жилья, благоустройство дворов. Кроме того, в преддверии Дня Победы 8336 ветеранов Казани получили памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В юбилейный год была организована очень необычная и трогательная акция — впервые праздничные концерты устроили прямо под окнами квартир, где проживают ветераны. Кто-то из них по состоянию здоровья уже не может выходить из дома, а тут военные песни и танцевальные номера исполняются прямо во дворе.

Согласно городской программе юбилейных мероприятий благоустроили воинские захоронения, отремонтировали памятники. Особое внимание уделили оформлению центральной мемориальной зоны в парке Победы, здесь возведен и открыт памятник Советскому солдату. Примечательная и символичная подробность: прообразом солдата стал Гази Загитов, в составе штурмовой группы водрузивший Красное знамя над Рейхстагом.

В течение года прошло множество патриотических акций. Из-за коронавирусной инфекции часть из них пришлось провести в режиме онлайн. В том числе и такое знаковое событие, как шествие «Бессмертный полк». Тем не менее эта масштабная всероссийская акция состоялась и собрала в виртуальном пространстве 120 тысяч человек.

Внесла свои коррективы пандемия и в традиционное торжественное прохождение войск Казанского гарнизона в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Казанский парад состоялся не 9 мая, как обычно, а 24 июня. Из-за введенных санитарных ограничений пришлось сократить до минимума количество гостей старшего поколения: на трибунах сидели только 20 ветеранов войны и тружеников тыла.

Знаковым событием стало присвоение Казани звания «Город трудовой доблести», учрежденного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В честь этого события в городе установили памятную стелу, жители Казани выбрали для ее расположения Оренбургский тракт.

Множество патриотических акций проводили общественные организации и объединения, в том числе по оказанию помощи ветеранам.

Итоги уже уходящего в историю Года памяти и славы мэр Казани Ильсур Метшин завершил словами, обращенными к каждому из нас:

— Все мы дети, внуки и правнуки участников и героев Великой Отечественной войны. И в наших сердцах всегда жили и будут жить безмерное уважение и гордость за нашу страну и наших людей, которые положили свои жизни во имя победы. Мы гордимся ими каждый день, и юбилейный год стал еще одним поводом воздать почести людям, внесшим неоценимый вклад в победу на фронтах войны и в тылу, без отдыха работавших на заводах, фабриках, в госпиталях и научных лабораториях.