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Казанский бесплатный Wi-Fi - в числе лучших проектов России

Казань вошла в число победителей на всероссийской видеопрезентации IT-проектов. Лучшими признаны 12 проектов из 456 представленных регионами России, в их числе и проект столицы Татарстана.

Подробностями об успехах в мире «цифры» поделился в ходе минувшего «делового понедельника» начальник городского управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев. 

В число 12 лучших проектов из 456 разработок со всей страны в рамках акселерационной программы «Клик» вошел проект «Бесплатный беспроводной доступ к сети Интернет в общественных пространствах Казани как модель сбора данных для формирования портрета посетителя».

— Цифровой проект, разработанный, а главное, уже осуществленный на практике в Казани, позволяет жителям города получить качественный бесплатный доступ к интернету в разных городских общественных пространствах путем бесшовной авторизации. А городские власти в свою очередь получают аналитические данные для принятия управленческих решений на базе сведений о цифровом профиле посетителя, — рассказал о плюсах казанской «цифры» Дмитрий Кремлев. 

Он отметил еще одну важную деталь и практическую пользу проекта. Обеспечение сетью Интернет общественных пространств Татарстана помимо создания комфортных условий для населения города решает и еще одну задачу — поддержание безопасности в этих многолюдных местах отдыха за счет расширенного видеонаблюдения.

КВ
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