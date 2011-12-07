Казанский бесплатный Wi-Fi - в числе лучших проектов России

Подробностями об успехах в мире «цифры» поделился в ходе минувшего «делового понедельника» начальник городского управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

В число 12 лучших проектов из 456 разработок со всей страны в рамках акселерационной программы «Клик» вошел проект «Бесплатный беспроводной доступ к сети Интернет в общественных пространствах Казани как модель сбора данных для формирования портрета посетителя».

— Цифровой проект, разработанный, а главное, уже осуществленный на практике в Казани, позволяет жителям города получить качественный бесплатный доступ к интернету в разных городских общественных пространствах путем бесшовной авторизации. А городские власти в свою очередь получают аналитические данные для принятия управленческих решений на базе сведений о цифровом профиле посетителя, — рассказал о плюсах казанской «цифры» Дмитрий Кремлев.

Он отметил еще одну важную деталь и практическую пользу проекта. Обеспечение сетью Интернет общественных пространств Татарстана помимо создания комфортных условий для населения города решает и еще одну задачу — поддержание безопасности в этих многолюдных местах отдыха за счет расширенного видеонаблюдения.