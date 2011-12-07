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Ленин вернулся на площадь Свободы

В минувший понедельник, 14 декабря, на свое привычное место в центре Казани после реставрации вернули памятник Владимиру Ильичу Ленину. Сама скульптура вождя в ремонте не нуждалась, а вот постамент в плачевном состоянии уже давно требовал неотложных восстановительных работ.

Поэтому для их проведения фигуру Ильича пришлось снять с пьедестала. Лишь лишь после этого приступить к ремонту внушительного постамента. 

Многие казанцы еще в начале осени обратили внимание на то, что место памятника в центре площади Свободы огорожено высоким коробом и там происходит что-то непонятное.

Мнения горожан и слухи на этот счет пошли разные: «Памятник убирают из центра города!», «Куда отвезут Ленина?», «Неужели сдадут в музей?».  

Однако все оказалось гораздо проще и практичнее. Сразу же в день снятия, а он пришелся на выходной, 11 октября, ИА «Татар-информ» сообщило, что скульптуру Ленина пришлось снять, так как без этого не было возможности ремонтировать пришедший в аварийное состояние постамент. Настолько аварийное, что казанский памятник вождю мирового пролетариата мог рухнуть в любой момент. В ходе начавшихся работ заодно укрепили бетонное основание, прослужившее несколько десятилетий.

Продолжая рассказ о виновнике срочного ремонта, то есть о постаменте, отметим, что его ступени были разбиты, в некоторых местах отвалилась частично облицовка. Каменные блоки отвезли в Кукмор, на местный камнеобрабатывающий завод, и там основательно почистили. Вместо разрушенных от времени ступеней изготовили новые. 

А саму скульптуру Ленина бережно помыли специальным щадящим раствором. И когда все основные работы по реставрации завершили, фигуру вождя вновь водрузили на привычное место. 

Напомним, памятник скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло установили на площади Свободы в Казани в 1954 году. Высота скульптуры составляет 4,8 метра, а постамента - 8,25 метра. 

Казанский монумент вождю мирового пролетариата признан объектом культурного наследия. 

КВ
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