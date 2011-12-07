Ленин вернулся на площадь Свободы

Поэтому для их проведения фигуру Ильича пришлось снять с пьедестала. Лишь лишь после этого приступить к ремонту внушительного постамента.

Многие казанцы еще в начале осени обратили внимание на то, что место памятника в центре площади Свободы огорожено высоким коробом и там происходит что-то непонятное.

Мнения горожан и слухи на этот счет пошли разные: «Памятник убирают из центра города!», «Куда отвезут Ленина?», «Неужели сдадут в музей?».

Однако все оказалось гораздо проще и практичнее. Сразу же в день снятия, а он пришелся на выходной, 11 октября, ИА «Татар-информ» сообщило, что скульптуру Ленина пришлось снять, так как без этого не было возможности ремонтировать пришедший в аварийное состояние постамент. Настолько аварийное, что казанский памятник вождю мирового пролетариата мог рухнуть в любой момент. В ходе начавшихся работ заодно укрепили бетонное основание, прослужившее несколько десятилетий.

Продолжая рассказ о виновнике срочного ремонта, то есть о постаменте, отметим, что его ступени были разбиты, в некоторых местах отвалилась частично облицовка. Каменные блоки отвезли в Кукмор, на местный камнеобрабатывающий завод, и там основательно почистили. Вместо разрушенных от времени ступеней изготовили новые.

А саму скульптуру Ленина бережно помыли специальным щадящим раствором. И когда все основные работы по реставрации завершили, фигуру вождя вновь водрузили на привычное место.

Напомним, памятник скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегелло установили на площади Свободы в Казани в 1954 году. Высота скульптуры составляет 4,8 метра, а постамента - 8,25 метра.

Казанский монумент вождю мирового пролетариата признан объектом культурного наследия.