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Массово вакцинировать татарстанцев от COVID-19 начнут в первом квартале 2021 года

Первыми пациентами, получившими вакцину, станут представители профессии, чья работа сопряжена с общением с большим количеством людей.

Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Татарстане стартует в первом квартале будущего года. Об этом сообщила в ходе пресс конференции заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Как объяснила чиновница, прививать татарстанцев будут препаратом «Спутник V», Минздрав республики ожидает его поставку в достаточном количестве. При этом приоритет будет отдан профессиям, находящимся в группе риска, таким как медикам, соцработникам, работникам образования и транспорта.

КВ
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