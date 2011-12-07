Массово вакцинировать татарстанцев от COVID-19 начнут в первом квартале 2021 года

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Массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Татарстане стартует в первом квартале будущего года. Об этом сообщила в ходе пресс конференции заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.
Как объяснила чиновница, прививать татарстанцев будут препаратом «Спутник V», Минздрав республики ожидает его поставку в достаточном количестве. При этом приоритет будет отдан профессиям, находящимся в группе риска, таким как медикам, соцработникам, работникам образования и транспорта.