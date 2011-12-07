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Минпромторг России объявил о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар

Крупные торговые сети уже начали снижать резко подскочившие было розничные цены на сахарный песок и подсолнечное масло.

Стоимость подсолнечного масла и сахарного песка в розничной продаже сохранится не выше 110 рублей за литр масла и 46 рублей за килограмм сахара. Эти рекомендованные правительством России розничные цены на европейской части страны зафиксированы теперь и в официальном соглашении о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Документ подписали более 50 производителей, к нему присоединились также федеральные и региональные торговые сети.

Об этом информационному агентству «РИА Новости» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он отметил также, что крупные торговые сети уже начали снижать резко подскочившие было розничные цены на сахарный песок и подсолнечное масло. В правительстве России планируют, что ситуация с ценами стабилизируется к 21 декабря.  

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