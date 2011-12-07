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Минтруд РТ: Ежемесячную выплату на первенца за текущий год получили более 28 тысяч семей

В 2021 году размер ежемесячной выплаты увеличится и будет составлять 9 тыс. 713 рублей.

В Минтруде Татарстана сообщили, сколько семей в этом году получили ежемесячную выплату на первенца в рамках реализации национального проекта «Демография».

По информации ведомства, выплату в размере – 9 373 рублей – прожиточного минимума на ребенка получили более 28,5 тыс. семей с низким доходом.

В следующем году ее размер увеличится и будет составлять 9 713 рублей. Получать ее смогут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. 588 рублей или 61 тыс. 764 рублей на семью из трех человек.

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