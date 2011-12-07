Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Силуанов, Артюхин и Дмитрий Вольвач получили медали в честь 100-летия ТАССР

Высокопоставленные чиновники получили памятные медали из рук Президента РТ Рустама Минниханова.

Сегодня перед началом совместной коллегии Минфина РТ и Управления Федерального казначейства по РТ глава республики Рустам Минниханов вручил памятные медали в честь 100-летия ТАССР ряду высокопоставленных федеральных чиновников. Обладателями юбилейных медалей стали министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Федерального казначейства Роман Артюхин и замруководителя ФНС Дмитрий Вольвач.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, награды были вручены «за плодотворное сотрудничество и укрепление социально-экономического потенциала республики».

КВ
Лента новостей