Силуанов, Артюхин и Дмитрий Вольвач получили медали в честь 100-летия ТАССР

Сегодня перед началом совместной коллегии Минфина РТ и Управления Федерального казначейства по РТ глава республики Рустам Минниханов вручил памятные медали в честь 100-летия ТАССР ряду высокопоставленных федеральных чиновников. Обладателями юбилейных медалей стали министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Федерального казначейства Роман Артюхин и замруководителя ФНС Дмитрий Вольвач.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, награды были вручены «за плодотворное сотрудничество и укрепление социально-экономического потенциала республики».