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В Роспотребнадзоре по РТ дали рекомендации, как не заболеть в новогодние каникулы

Родителям и детям полезно промыть нос после посещения супермаркетов, кафе или мероприятий, добавила Фарида Яркаева.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что нужно делать, чтобы не заболеть в новогодние каникулы.

На пресс-конференции жителям республики Авдонина порекомендовала избегать мест массового скопления людей и больше быть на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта и пить витамины. Также она посоветовала правильно питаться и правильно одеваться, дабы избежать переохлаждений и сквозняков. Конечно же нельзя забывать о соблюдении личной гигиены – «мытье рук, санитайзеры и обязательное ношение масок там, где это необходимо». Более того, родителям и детям полезно промыть нос после посещения супермаркетов, кафе или мероприятий, добавила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. 

КВ
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