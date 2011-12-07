В Роспотребнадзоре по РТ дали рекомендации, как не заболеть в новогодние каникулы

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что нужно делать, чтобы не заболеть в новогодние каникулы.

На пресс-конференции жителям республики Авдонина порекомендовала избегать мест массового скопления людей и больше быть на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта и пить витамины. Также она посоветовала правильно питаться и правильно одеваться, дабы избежать переохлаждений и сквозняков. Конечно же нельзя забывать о соблюдении личной гигиены – «мытье рук, санитайзеры и обязательное ношение масок там, где это необходимо». Более того, родителям и детям полезно промыть нос после посещения супермаркетов, кафе или мероприятий, добавила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.