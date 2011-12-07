В России запустят программу дошкольного образования для детей с аутизмом

В России ведется разработка программы дошкольного образования для детей с аутизмом, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

Разработкой программы занимается минпросвещения РФ. «Ее разместят на специальном сайте, где у нас все примерные программы размещены, и все педагоги детсадов смогут ей пользоваться как образцом», — сообщила глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей ведомства Юлия Сачко.

Также идет разработка образовательного стандарта по направлению «учитель-дефектолог», на его основании будут созданы стандарты подготовки специалистов высшей школы.