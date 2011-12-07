Выехать за границу в новогодние праздники из-за долгов не смогут более 100 тысяч татарстанцев

В УФССП России по РТ анонсировали старт ежегодной информационной акции «Узнай о своих долгах». Ее целью является напоминание гражданам о важности своевременного погашения задолженности и недопущениях принудительных мер.

Сообщается, что всего с начала текущего года свои долги на сайте ведомства проверили более 720 тысяч татарстанцев. А из-за неуплаты задолженности либо неисполнения судебных решений неимущественного характера ограничены в выезде за пределы страны свыше 109 тысяч жителей республики.

«Попасть под действие ограничения на выезд за пределы России может гражданин с долгом от 30 тысяч рублей. Однако в случае неуплаты задолженности более двух месяцев, пороговая сумма, при которой судебный пристав выносит ограничение, снижается до 10 тысяч рублей. Такая же сумма станет причиной запрета на выезд также для тех, кто задолжал по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба, морального вреда, причиненных преступлением», – пояснили в пресс-службе.

Отмена запрета на выезд за пределы страны производится только при полном погашении долга. Заблаговременно проверять и погашать задолженности можно на сайте Управления ФССП России по Республике Татарстан https://r16.fssp.gov.ru/либо в мобильном приложении ФССП России.