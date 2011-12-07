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За рождение первенца в сельской местности в РТ единовременную выплату получили 1 909 женщин

При рождении первого ребенка на выплаты в размере 50 тыс. рублей могут рассчитывать девушки в возрасте до 25 лет.

За 2020 год в Татарстане за рождение первых и последующих детей в сельской местности единовременную выплату получили 2 320 женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Меры дополнительного стимулирования рождения детей в республике ввели почти три года назад. Они, как напомнили в ведомстве, предоставляются женщинам, проживающим в сельской местности на территории Татарстана не менее трех лет.

Известно, что при рождении первого ребенка на выплаты в размере 50 тыс. рублей могут рассчитывать девушки в возрасте до 25 лет, а также получить 100 тыс. рублей могут мамы в возрасте до 29 лет при рождении третьего и последующих детей в семье.

Так, с начала этого года при рождении первенца единовременную выплату получили 1 909 жительниц республики, и еще 411 – при рождении третьего ребенка.

КВ
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