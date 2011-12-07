Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У татарстанских фотографов появилось новое выставочное пространство

В холле здания АО «Татмедиа» открылась фотогалерея. Первой ее экспозицией стала выставка фотокорреспондента ИА «Татар-информ» Рамиля Гали «Тимер кешелер. Железные люди».
На открытии нового выставочного пространства присутствовали генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков, фотографы многих казанских и республиканских изданий. Как рассказал Андрей Кузьмин, в этой галерее каждый месяц планируется организовывать новые фотовыставки. У признанных мастеров и молодых фотографов будет возможность представить здесь свои работы. А место это посещаемое. Ежедневно в «Татмедиа» проходят пресс-конференции, и все гости смогут познакомиться с работами фотохудожников. Рамиль Гали отметил интересную деталь: раньше в этом коридоре размещались фотолаборатории, здесь работали фотокорреспонденты, и можно сказать, искусство фотографии вернулось на свое историческое место. 
КВ
Лента новостей