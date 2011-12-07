В Авиастроительном районе произошла поножовщина

На ул. Побежимова, что в Авиастроительном районе города, вечером произошла поножовщина. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. Конфликт разгорелся в торговом заведении, где гражданин увидел свою бывшую сожительницу в компании незнакомца. Словесная перепалка ни к чему не привела и 30-летний ревнивец взялся за нож, ударив им несколько раз оппонента и женщину. Пострадавший в ответ тоже взялся за нож и атаковал обидчика. Ранения, полученные 30-летним мужчиной, оказались смертельными.