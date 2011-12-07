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Айдар Салимгараев поздравил всех работников СМИ и ветеранов отрасли с Днем печати РТ

Салимгараев отметил, что сейчас все журналисты находятся на передовой, поскольку СМИ стали основным каналом донесения достоверной информации о нынешней обстановке.

Руководитель АО «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил всех работников средств массовой информации и ветеранов отрасли с Днем печати Республики Татарстан.  

Салимгараев отметил, что сейчас все журналисты находятся на передовой, поскольку СМИ стали основным каналом донесения достоверной информации в нынешней обстановке.

Салимгараев также выделил, что работа и профессионализм сотрудников имеют большое значение, так как написанными материалами журналисты вносят ощутимый вклад в сохранение единства и процветания республики. После он поблагодарил всех за добросовестный труд, ответственное отношение к своим обязанностям и огромную творческую самоотдачу и пожелал всем здоровья, неиссякаемого вдохновения, успехов и удачи во всех начинаниях.

КВ
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