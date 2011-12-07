Более двух миллионов российских семей и женщин получат социальные выплаты

В третьем чтении в Госдуме партией «Единая Россия» были приняты социальные поправки по итогам послания Президента РФ Владимира Путина. О главном новшестве поправок — поддержке по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Он сообщил, что часто дети в возрасте до семи лет бывают у молодых родителей с неполным стажем. Поэтому поддержка таких семей стала главным нововведением в поправках.

Также поддержку получат примерно 630 тысяч женщин, находящиеся в трудном положении и вставшие на учёт в ранние сроки беременности, добавил спикер.

Семьям, в которых один родитель воспитывает ребёнка или у которых есть решение суда об уплате алиментов, будет предоставляться пособие размером в 5360 руб.

Поправки о выплатах беременным женщинам и семьям с одним родителям вступят в силу с 1 июля. Выплаты родителям детей до 7 лет будут осуществляться с 1 сентября.