В Казани торжественный проход войск вживую увидят ветераны

Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала подробности мероприятия.

- Это не парад, а торжественное прохождение войск, - уточнила Лейла Фазлеева. - На него мы не приглашаем зрителей. Более того, все улицы, прилегающие к площади Свободы и к улице Карла Маркса, в этот день будут оцеплены. Зрительные места будут подготовлены только для участников Великой Отечественной войны, ветеранов. Праздничного салюта в этот день не будет.

В торжественном мероприятии примут участие войска Казанского гарнизона, МВД РТ, МЧС РТ, Росгвардии, Минюста РФ, республиканских общественных подразделений. Не будут участвовать юнармейцы. Это решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Будет задействована и автоколонна военной техники, в том числе легендарные образцы вооружения, среди которых отреставрированный танк «Колхозник Татарстана», самоходная артиллерийская установка СУ-100, ракетная установка «Катюша». После прохождения военных и механизированной колонны на площади Свободы состоится концертная программа.

- Мы не приглашаем казанцев и гостей города на это праздничное мероприятие - таковы требования Роспотребнадзора, - отметила Лейла Фазлеева. - Торжественное прохождение и концертная программа будут транслироваться по телеканалу ТНВ. Зрительные места на трибуне подготовят только для ветеранов.

В день проведения генеральной репетиции, 20 июня, с 12.00 до 20.00 будет перекрыто движение на улицах, прилегающих к площади Свободы.

В этот же день с 16.00 до 20.00 ограничение в передвижении коснется и пешеходов. 23 июня накануне торжественного прохождения войск в честь 75-летия Великой Победы закроют движение транспорта на площади Свободы и на участках улиц Карла Маркса, Большая Красная. В это время планируется провести масштабную дезинфекцию тротуаров, дорожного покрытия и так далее.

В день прохождения войск, 24 июня, чтобы избежать скопления зрителей, улицы Карла Маркса, Большая Красная будут находиться в плотном оцеплении.

- Жителей просим отнестись с пониманием, - резюмировала Лейла Фазлеева. - Те, кто проживает там, при наличии паспорта смогут пройти через оцепление. Для остальных проходы будут закрыты.