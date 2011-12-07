В Казани открылся еще один социальный дом для женщин с детьми

Это уже второй социальный дом в Казани, созданный для помощи беременным женщинам и молодым мамам по инициативе автономной некоммерческой организации «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление». Как рассказала президент организации Элина Галиуллина, в 2016 году центр выиграл грант конкурса «Православные инициативы» и на эти средства обустроил для временного проживания 6-комнатную квартиру на ул. Ершова. «Грант был выдан на 9 месяцев работ, но мы написали заявку на президентский грант и получили поддержку еще на полтора года работы», - рассказала Элина и добавила, что весной этого года к ней обратилась женщина по имени Дарья с предложением организовать временное жилье на базе еще одной квартиры. Сама Дарья сейчас живет в Сургуте. «Эту квартиру она покупала специально для нас, у нее изначально было такое намерение. Мы ей за это очень благодарны. В этой квартире у нас четыре комнаты, есть помещение под мастерскую, созданы комфортные условия», - добавила Элина Галиуллина.С работой центра ознакомился мэр Казани, который поинтересовался, сколько женщин нашли здесь приют. По словам руководителя организации, сейчас в недавно открывшемся социальном доме живут три женщины и пятеро детей. Для них проходят сеансы с психологами, еженедельные развивающие занятия для малышей. Живут здесь от трех месяцев - на такой срок составляется первоначальный договор, но если ситуация сложная, то его продлевают. Как рассказала Элина Галиуллина, это особенно важно для беременных женщин, так как после родов им требуется более долгое время на адаптацию: «Недавно у нас мамочка съехала, которая пришла к нам беременная. Сейчас ребенку полгода, она нашла добрых людей, которые ее за оплату «коммуналки» пустили в свою квартиру, она там живет, получает пособие. Женщины, как правило, реабилитируются, на это просто надо немного времени».Всего за время работы социального приюта «Колыбель» помощь в нем получили 30 женщин и 44 ребенка. Кроме крыши над головой, питания и работы с психологами попавшие в трудную ситуацию женщины могут рассчитывать на юридическую помощь - она оказывается на базе администрации Советского района. Также центр сотрудничает с аппаратами уполномоченных по правам ребенка и по правам человека. Помощь специалистов оказывается и на базе городской больницы №7, где силами центра был создан кабинет психологической помощи для женщин, идущих на аборт. Им рассказывают о работе социального дома, о том, на какую помощь они могут рассчитывать. По словам Элины Галиуллиной, в итоге 5 - 10% женщин сохраняют беременность.Приюты работают за счет грантов, пожертвований и помощи волонтеров. Даже мебель для квартиры изготовил предприниматель, пожелавший поддержать доброе начинание. Но при этом у социального дома есть постоянные потребности, помочь с которыми может любой желающий. «Мы нуждаемся в добровольческой помощи. Часто нужны, к примеру, автодобровольцы, которые смогут куда-то отвезти, или какие-то специалисты, которые могут помочь, например консультант по грудному вскармливанию, педиатры. Если они смогут даже просто рассказать мамам, как ухаживать за младенцами, то это уже огромная помощь», - добавляет президент центра «Умиление».Желающие поддержать проект могут оказать гуманитарную помощь - в приюты постоянно требуются продукты, средства гигиены, бытовая химия, подгузники. Отметим, что на базе центра «Умиление» открыт гуманитарный склад, на обеспечении которого находятся порядка 500 подопечных семей. Казанцы могут пожертвовать туда коляски, кроватки, детскую и взрослую одежду.Зачастую центру помогают, предлагая подработки для жительниц социального дома, но нередко им приходится отказываться - как объяснила Элина Галиуллина, работать хотели бы многие, но мамам не с кем оставить детей: «Для нас очень актуально в Казани создать комнату дневного пребывания для детей или ясли, чтобы мамы могли на какое-то время оставить их и пойти подработать. У нас не предусмотрены условия - здесь нельзя параллельно детский сад открывать: места мало. А многие хотели бы поработать, поэтому очень нужна детская комната, где можно было бы оставлять малышей хотя бы на несколько часов».«Хорошо, что есть такие неравнодушные люди, как Элина, как Дарья - собственница квартиры. Никто ни от чего не застрахован, и то, что в сложных жизненных ситуациях находятся такие неравнодушные люди, это дорогого стоит. Мы тоже будем в свою очередь поддерживать. Спасибо вам за добрые сердца, мы вместе с вами будем помогать людям. Дай бог, чтобы их было меньше, но жизнь есть жизнь, надо делать все, чтобы в таких ситуациях человек не оставался один на один со своей проблемой», - сказал Ильсур Метшин.Он также пообщался с жительницами социального дома. Одна из них заселилась сюда 3 сентября с ребенком - ее сыну 3,5 года. Она приехала из Узбекистана в Казань несколько лет назад. Хочет вернуться обратно, но не имеет средств. «Я сюда пришла с улицы, мне негде жить. Так получилось, что меня обманули. Дома у меня семья, родители, хочу вернуться. Но заработать на билеты нормально не могу: маленький сын, которого не с кем оставить», - поделилась она. Мэр пообещал помочь женщине добраться до дома. Он также добавил, что сегодня у горожан меняется отношение к сфере благотворительности в лучшую сторону: «На самом деле желающих помогать в Казани и за ее пределами много, просто люди в прошлом много раз обжигались на недобропорядочных фондах. Но ваши добрые дела добрыми волнами расходятся по всему городу, и я уверен, найдутся и компании, и физические лица, которые будут помогать».