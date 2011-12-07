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Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»

Самый ценный приз розыгрыша - квартира в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов». Розыгрыш проводится для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате, пишут «РИА Новости».

Всего в розыгрыше разыгрывается 21 однокомнатная квартира в Москве, 100 машин, а также денежные призы — сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах 61-летний мужчина выиграл iPhone, проголосовав на выборах.

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