Дмитрий Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов». Розыгрыш проводится для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате, пишут «РИА Новости».

Всего в розыгрыше разыгрывается 21 однокомнатная квартира в Москве, 100 машин, а также денежные призы — сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах 61-летний мужчина выиграл iPhone, проголосовав на выборах.