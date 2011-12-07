Выходные в атмосфере Профсоюзной: в Казани прошел первый мультиформатный фестиваль

В Казани улицу Профсоюзную сделали пешеходной на два дня в честь одноименного фестиваля. Гостей мероприятия ждут лекции, мастер-классы, данс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркеты, продажа и обмен книг и виниловых пластинок.

«Праздник в трезвой обстановке»

Несмотря на холодную погоду, на территории фестиваля собралось немало людей. Хотя мероприятие направлено на молодежь как основную аудиторию, возле сцен и лавочек можно было встретить людей как преклонного возраста, так и маленьких детей.

Так, одна из бабушек, которая наблюдала за данс-баттлом, рассказала, что ей нравится организация молодежного праздника. «Очень хорошо, что все проходит без алкоголя. Находясь здесь, не заметила ни одного с бутылкой», — отметила она.

Также идею проведения праздников без алкоголя поддержала девочка, которая пришла на фестиваль со своей подругой. «Классно, что праздник пройдет в трезвой обстановке», — поделилась Эльвина, ученица 11-но класса пятой гимназии.

Помимо этого, девушка рассказала, что как ей понравилась атмосфера, которая царила на перекрытой улице. «Круто, что на мероприятие стены разрисовывают баллончиками. Нравится, что Профсоюзную перекрыли, но минус в том, что сегодня холодно», — рассказала собеседница.

Холод дочиавил неудобства и продавцам торговых точек. Так, девушка, продававшая изделия из эпоксидной смолы, пожаловалась на погоду, но несмотря на это ее продажи шли хорошо. «Честно говоря, не ожидала что будет много людей. Несмотря на холод, есть продажи, я даже расстроена, что не так много товара взяла с собой», — рассказал она.

«Выборы пройдут весело»

На перекрытой Профсоюзной можно было встретить председателя Комитета по делам молодежи Минтимера Нугманова. Он так же, как и волонтеры, помогал гостям праздника ориентироваться на площадке.

Нугманов отметил, что вся территория заполнена людьми, а это значит, что фестиваль удался. «На мой взгляд, очень много людей пришло сегодня, но в то же время нет дискомфорта и большой толпы», — отметил он.

Председатель подчеркнул, что праздник обошелся дорого. И хотя он сам не сторонник проведения массовых мероприятий, по его словам, молодежь заслужила такой фестиваль, учитывая специфику двух прошедших лет.

Также он отметил, что одной из задач праздника была в том, чтобы выборы прошли весело. " Цель фестиваля, чтобы люди, которые проголосовали, получали ништяки на таком празднике», — сказал Нугманов.