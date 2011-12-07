В Татарстане пройдет «горячая линия» по охране труда женщин

В Татарстане пройдет «горячая линия» по теме «Орана труда женщин: права и гарантии».

Татарстанцев проконсультируют женщины-депутаты Госсовета РТ, члены объединения «Мэрхэмэт — Милосердие», уполномоченные по правам человека РТ и представители Федерации профсоюзов РТ.

Трансляция будет проходить в системе «Мой депутат» 20 октября с 10.00 до 15.00. Вопросы принимаются по телефону: 8(800)201-16-00. Необходима предварительная запись по телефонам: (843)238-10-00, 292-93-34.