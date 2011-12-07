За 10 месяцев 2018 года в РТ 29 человек получили травмы при нарушении правил перехода ж/д путей

38 человек получили травмы при нарушении правил перехода ж/д путей с января по октябрь этого года в Казанском регионе ГЖД. 27 случаев оказались со смертельным исходом. Отмечена тенденция снижения травматизма на 22%, по сравнению с 2017 годом. Лидером по количеству травматизма остается Татарстан – 29 человек, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.