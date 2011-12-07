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За 10 месяцев 2018 года в РТ 29 человек получили травмы при нарушении правил перехода ж/д путей

По сравнению с прошлым годом количество таких случаев сократилось на 22%.
38 человек получили травмы при нарушении правил перехода ж/д путей с января по октябрь этого года в Казанском регионе ГЖД. 27 случаев оказались со смертельным исходом. Отмечена тенденция снижения травматизма на 22%, по сравнению с 2017 годом. Лидером по количеству травматизма остается Татарстан – 29 человек, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
КВ
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