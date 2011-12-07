Куда готовы уехать из Казани программисты?

Сервис по поиску работы SuperJob изучил готовность сменить место жительства ради новой работы среди представителей 15 популярных профессиональных групп, проживающих в городах-миллионниках. Для исследования были взяты 112 тысяч резюме из 15 городов страны.

Кто не хочет переезжать из Москвы и Санкт-Петербурга? В пресс-службе сервиса отметили: о готовности к переезду (релокации) в резюме чаще других заявляют врачи, руководители, прорабы и квалифицированные рабочие.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге комфортно представителям практически всех рассмотренных профессиональных групп: число согласных на переезд специалистов минимально. Лишь среди бизнес-аналитиков из Екатеринбурга еще меньше готовых к релокации, чем в двух столицах, а бухгалтеры не хотят покидать Волгоград и Воронеж.

Самым популярным городом для релокации среди специалистов из Москвы стал Санкт-Петербург. Среди рассмотренных профессий чаще других готовы покинуть столицу ради новой работы руководители (34%) и прорабы (30%).

Топ-менеджмент чаще всего готов переехать в Северную столицу, на втором месте — Краснодар, на третьем — Нижний Новгород. Прорабы же кроме Санкт-Петербурга указывают в своих предпочтениях Иркутск и Уфу.

После Санкт-Петербурга в рейтинге предпочтений у программистов (21%) — Екатеринбург и Казань, у логистов (19%) и менеджеров по продажам (17%) — Краснодар и Сочи. Меньше всего желающих покинуть Москву среди бухгалтеров (12%). Топ-3 городов для переезда среди них: Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород.

А вот жители Санкт-Петербурга, готовые к релокации, чаще всего указывают желаемым городом для переезда Москву. Процент согласных на релокацию, как и в столице, больше среди руководителей (35%) и прорабов (32%), причем эти цифры чуть выше, чем в Москве, но ниже, чем в других городах-миллионниках. Представителей топ-менеджмента манит Екатеринбург и Нижний Новгород, прорабов — Иркутск и Краснодар, но первенство, конечно, отдано Москве.

После столицы в рейтинге предпочтений у проектировщиков (20%) — Севастополь и Нижний Новгород, у сметчиков — Краснодар, а также Севастополь. Северную столицу не хотят покидать HR-менеджеры: согласных на релокацию среди них менее 1%.

По числу специалистов, готовых переехать из города ради новой работы, своеобразный антирекорд поставил Омск: максимальный процент согласных на релокацию зафиксирован в 6 из 15 профессиональных групп (врачи, прорабы, руководители, экономисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам). В Красноярске аналогичная ситуация прослеживается по 5 профгруппам (квалифицированные рабочие, проектировщики, сметчики, логисты и бизнес-аналитики). В Челябинске максимальное число согласных на релокацию среди программистов, системных администраторов и юристов.

Среди специалистов, живущих в Екатеринбурге, самую высокую готовность к релокации продемонстрировали врачи (61%). Они чаще всего стремятся к переезду в Москву, Санкт-Петербург или Севастополь. Ради высокооплачиваемой работы готовы покинуть Екатеринбург 52% проектировщиков, в рейтинге их предпочтений две столицы и Краснодар. Готовы к переезду из Екатеринбурга 4 из 10 программистов, в топе-3 желаемых городов после Москвы и Санкт-Петербурга также Краснодар. Ниже всего готовность к переезду из Екатеринбурга у бизнес-аналитиков (18%), по их мнению, если уж переезжать, то в Москву, Санкт-Петербург или Калининград.

В Казани чаще всего задумываются о переезде врачи. Об этом заявлено в 66% резюме. Топ-3 мест для переезда — столица, Санкт-Петербург и города Московской области. Среди руководящих кадров отметку о готовности покинуть Казань в резюме поставил практически каждый второй (49%), самые популярные мегаполисы для переезда — столицы и Екатеринбург. Программистов из Казани (37%) кроме Москвы и Санкт-Петербурга привлекает Новосибирск. Системных администраторов (24%) — столицы и Краснодар. Реже всего о переезде из столицы Татарстана задумываются бухгалтеры (16%). Их предпочтения — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

А самую высокую готовность среди медперсонала к переезду продемонстрировали жители Омска. Город готовы покинуть 85% врачей. Самые популярные населенные пункты для переезда — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Ради новой работы готовы переехать из Омска 74% прорабов, причем Санкт-Петербург и Новосибирск среди них популярнее Москвы. У руководителей (70%) Санкт-Петербург также на первом месте, на втором — столица, на третьем — Новосибирск. Те же города в приоритете и у системных администраторов, но готовность уехать из Омска среди них самая низкая (32%).

Самару ради новой хорошей работы готовы покинуть 66% врачей. В качестве города для переезда самарцы чаще всего указывали Москву, Санкт-Петербург и Казань. Те же топ-3 городов в приоритете у руководителей (51%), менеджеров по персоналу (30%), юристов (25%) и специалистов по продажам (21%). В предпочтениях прорабов (56%) после двух столиц — Ростов-на-Дону.

Из Нижнего Новгорода — в Севастополь. К переезду из Красноярска чаще других также готовы врачи (62%). В качестве городов для релокации они указывают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. А вот у квалифицированных рабочих (59%) иные предпочтения по релокации: Иркутск, Магадан и Новосибирск. Прорабы (50%) также настроены к переезду, но не в столицы, а в Новосибирск, Иркутск и Южно-Сахалинск. Меньше всего желающих переехать из Красноярска — среди менеджеров по продажам (23%), у них в приоритете Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

В Нижнем Новгороде по сравнению с другими нестоличными мегаполисами готовность к переезду среди различных специалистов довольно низкая. Согласны покинуть город ради новой работы чаще всего руководители (43%) — их привлекают Москва, Санкт-Петербург и Казань. Готовы к релокации 4 из 10 врачей, помимо столиц их привлекает Севастополь. Аналогичный топ-3 предпочтений у экономистов (21%). Реже всего о переезде задумываются бухгалтеры (11%). Кроме Москвы и Санкт-Петербурга их привлекает Казань.