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Куда готовы уехать из Казани программисты?

Готовы ли россияне сменить место жительства, если появится возможность устроится на хорошую работу? Какие города наиболее привлекательны для поиска заманчивых вакансий? Специалисты ответили на эти вопросы в ходе недавно проведенного исследования.

Сервис по поиску работы SuperJob изучил готовность сменить место жительства ради новой работы среди представителей 15 популярных профессиональных групп, проживающих в городах-миллионниках. Для исследования были взяты 112 тысяч резюме из 15 городов страны.

Кто не хочет переезжать из Москвы и Санкт-Петербурга? В пресс-службе сервиса отметили: о готовности к переезду (релокации) в резюме чаще других заявляют врачи, руководители, прорабы и квалифицированные рабочие. 

А вот в Москве и Санкт-Петербурге комфортно представителям практически всех рассмотренных профессиональных групп: число согласных на переезд специалистов минимально. Лишь среди бизнес-аналитиков из Екатеринбурга еще меньше готовых к релокации, чем в двух столицах, а бухгалтеры не хотят покидать Волгоград и Воронеж.

Самым популярным городом для релокации среди специалистов из Москвы стал Санкт-Петербург. Среди рассмотренных профессий чаще других готовы покинуть столицу ради новой работы руководители (34%) и прорабы (30%). 

Топ-менеджмент чаще всего готов переехать в Северную столицу, на втором месте — Краснодар, на третьем — Нижний Новгород. Прорабы же кроме Санкт-Петербурга указывают в своих предпочтениях Иркутск и Уфу. 

После Санкт-Петербурга в рейтинге предпочтений у программистов (21%) — Екатеринбург и Казань, у логистов (19%) и менеджеров по продажам (17%) — Краснодар и Сочи. Меньше всего желающих покинуть Москву среди бухгалтеров (12%). Топ-3 городов для переезда среди них: Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород.

А вот жители Санкт-Петербурга, готовые к релокации, чаще всего указывают желаемым городом для переезда Москву. Процент согласных на релокацию, как и в столице, больше среди руководителей (35%) и прорабов (32%), причем эти цифры чуть выше, чем в Москве, но ниже, чем в других городах-миллионниках. Представителей топ-менеджмента манит Екатеринбург и Нижний Новгород, прорабов — Иркутск и Краснодар, но первенство, конечно, отдано Москве. 

После столицы в рейтинге предпочтений у проектировщиков (20%) — Севастополь и Нижний Новгород, у сметчиков — Краснодар, а также Севастополь. Северную столицу не хотят покидать HR-менеджеры: согласных на релокацию среди них менее 1%.

По числу специалистов, готовых переехать из города ради новой работы, своеобразный антирекорд поставил Омск: максимальный процент согласных на релокацию зафиксирован в 6 из 15 профессиональных групп (врачи, прорабы, руководители, экономисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам). В Красноярске аналогичная ситуация прослеживается по 5 профгруппам (квалифицированные рабочие, проектировщики, сметчики, логисты и бизнес-аналитики). В Челябинске максимальное число согласных на релокацию среди программистов, системных администраторов и юристов.

Среди специалистов, живущих в Екатеринбурге, самую высокую готовность к релокации продемонстрировали врачи (61%). Они чаще всего стремятся к переезду в Москву, Санкт-Петербург или Севастополь. Ради высокооплачиваемой работы готовы покинуть Екатеринбург 52% проектировщиков, в рейтинге их предпочтений две столицы и Краснодар. Готовы к переезду из Екатеринбурга 4 из 10 программистов, в топе-3 желаемых городов после Москвы и Санкт-Петербурга также Краснодар. Ниже всего готовность к переезду из Екатеринбурга у бизнес-аналитиков (18%), по их мнению, если уж переезжать, то в Москву, Санкт-Петербург или Калининград.

В Казани чаще всего задумываются о переезде врачи. Об этом заявлено в 66% резюме. Топ-3 мест для переезда — столица, Санкт-Петербург и города Московской области. Среди руководящих кадров отметку о готовности покинуть Казань в резюме поставил практически каждый второй (49%), самые популярные мегаполисы для переезда — столицы и Екатеринбург. Программистов из Казани (37%) кроме Москвы и Санкт-Петербурга привлекает Новосибирск. Системных администраторов (24%) — столицы и Краснодар. Реже всего о переезде из столицы Татарстана задумываются бухгалтеры (16%). Их предпочтения — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

А самую высокую готовность среди медперсонала к переезду продемонстрировали жители Омска. Город готовы покинуть 85% врачей. Самые популярные населенные пункты для переезда — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Ради новой работы готовы переехать из Омска 74% прорабов, причем Санкт-Петербург и Новосибирск среди них популярнее Москвы. У руководителей (70%) Санкт-Петербург также на первом месте, на втором — столица, на третьем — Новосибирск. Те же города в приоритете и у системных администраторов, но готовность уехать из Омска среди них самая низкая (32%).

Самару ради новой хорошей работы готовы покинуть 66% врачей. В качестве города для переезда самарцы чаще всего указывали Москву, Санкт-Петербург и Казань. Те же топ-3 городов в приоритете у руководителей (51%), менеджеров по персоналу (30%), юристов (25%) и специалистов по продажам (21%). В предпочтениях прорабов (56%) после двух столиц — Ростов-на-Дону.

Из Нижнего Новгорода — в Севастополь. К переезду из Красноярска чаще других также готовы врачи (62%). В качестве городов для релокации они указывают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. А вот у квалифицированных рабочих (59%) иные предпочтения по релокации: Иркутск, Магадан и Новосибирск. Прорабы (50%) также настроены к переезду, но не в столицы, а в Новосибирск, Иркутск и Южно-Сахалинск. Меньше всего желающих переехать из Красноярска — среди менеджеров по продажам (23%), у них в приоритете Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

В Нижнем Новгороде по сравнению с другими нестоличными мегаполисами готовность к переезду среди различных специалистов довольно низкая. Согласны покинуть город ради новой работы чаще всего руководители (43%) — их привлекают Москва, Санкт-Петербург и Казань. Готовы к релокации 4 из 10 врачей, помимо столиц их привлекает Севастополь. Аналогичный топ-3 предпочтений у экономистов (21%). Реже всего о переезде задумываются бухгалтеры (11%). Кроме Москвы и Санкт-Петербурга их привлекает Казань.

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