Как подготовиться к пожароопасному периоду

Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям, при подготовке территорий объектов, садовых участков, дворов к весенне-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить ряд мероприятий:следует произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы. Ведь там, где отсутствует горючая среда, огня не будет;собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывезти с территорий во избежание поджога. Помните, сжигание собранного в кучи мусора запрещено;на приусадебном участке разместите емкость с водой;в пожароопасный период надо отказаться от походов в лес и разведения костров;не оставляйте на земле бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи таким образом, что может случиться возгорание сухой травы, мусора;напомните детям об опасности игр со спичками, последствиях, к которым приводят такие игры, и о наказании, что может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста).За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ:на граждан - наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей (от 2000 до 4000 рублей в условиях особого противопожарного режима);на должностных лиц - наложение штрафа в размере от 6000 до 15000 рублей (от 15000 до 30000 рублей в условиях особого противопожарного режима);на юридическое лицо - наложение штрафа в размере от 150000 до 200000 рублей (от 400000 до 500000 рублей в условиях особого противопожарного режима).Если пожар не удалось предотвратить, немедленно позвоните в пожарную охрану по телефонам: 01, с мобильного телефона - 010, 112. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д.), только если это не опасно для здоровья и жизни.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев.