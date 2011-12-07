Рустам Минниханов вручил татарстанским медикам ключи от новых автомобилей скорой помощи и лично поздравил врачей с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Хочу выразить вам глубокую признательность за ваш труд, профессионализм и добрые сердца», — сказал Минниханов.

24 новых автомобиля направили в районы Татарстана. Все машины оснащены современным оборудованием, произведенным в России.

До конца года республика планирует закупить еще 54 автомобиля.