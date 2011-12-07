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Рустам Минниханов вручил татарстанским медикам ключи от новых автомобилей скорой помощи и лично поздравил врачей с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе президента РТ.
«Хочу выразить вам глубокую признательность за ваш труд, профессионализм и добрые сердца», — сказал Минниханов.
24 новых автомобиля направили в районы Татарстана. Все машины оснащены современным оборудованием, произведенным в России.
До конца года республика планирует закупить еще 54 автомобиля.