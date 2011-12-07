В России работающим пенсионерам продлят электронные больничные

В России работающим пенсионерам и соблюдающим режим самоизоляции продлят электронные больничные. Соответствующее постановление под подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

В документе речь идет о работающих пенсионерах старше 65 лет, которые после завершения периода нерабочих дней обязаны соблюдать самоизоляцию. Пожилые граждане, которые не перешли на удаленную работу и не вышли в отпуск могут оформить электронный больничный с 15 июня и до окончания режима самоизоляции в регионе.

Напомним, электронные больничные выдают работающим пенсионерам с середины апреля. Пособие оплачивается из ФСС РФ. Данные в Фонд направляют работодатели, гражданам не нужно предоставлять никаких документов. Рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам.