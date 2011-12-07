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В России работающим пенсионерам продлят электронные больничные

Власти утвердили порядок продления больничных работающим пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции.

В России работающим пенсионерам и соблюдающим режим самоизоляции продлят электронные больничные. Соответствующее постановление под подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

В документе речь идет о работающих пенсионерах старше 65 лет, которые после завершения периода нерабочих дней обязаны соблюдать самоизоляцию.  Пожилые граждане, которые не перешли на удаленную работу и не вышли в отпуск могут оформить электронный больничный с 15 июня и до окончания режима самоизоляции в регионе.

Напомним, электронные больничные выдают работающим пенсионерам с середины апреля. Пособие оплачивается из ФСС РФ. Данные в Фонд направляют работодатели, гражданам не нужно предоставлять никаких документов. Рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности по общим правилам.

КВ
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