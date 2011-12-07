Цыпленок табака по-казански

Прекрасная возможность приготовить вкусные и сытные блюда. Такая еда - отличный повод для семейных посиделок. Мы поможем читателям определиться с выбором главного блюда для обеда.

В Грузии, на родине этого блюда, его название звучит как цицила тапака: «тапа» - по-грузински «сковорода». Она с ребристой поверхностью и тяжелой чугунной крышкой. Мы же обойдемся простой сковородой и немного изменим рецептуру. Поверьте, вкус блюда от этого ничуть не ухудшится.

Ингредиенты: курица - 1 тушка, кабачок - 1 шт., картофель молодой мелкий - 5 шт., молодая морковь мелкая - 5 шт., сладкий перец - 2 шт., лук репчатый - 2 шт., горчица - 1 ст. ложка, аджика - 2 ст. ложки, мед - 1 ст. ложка, перец черный молотый - 0,5 ч. ложки, хмели-сунели - 1 ст. ложка, соевый соус - 2 ст. ложки, наршараб (гранатовый соус) - 2 ст. ложки, сок половинки лимона, растительное масло - 2 ст. ложки.

Куриную тушку разрезать со стороны грудки и разложить как книгу. В миске смешать соевый соус и наршараб, добавить горчицу, аджику, сок лимона, черный перец, мед. Полученной смесью намазать всю курицу и оставить мариноваться на 15 минут.

На противень или сковороду выложить нарезанные крупными кусками овощи, сбрызнуть маслом. Сверху выложить курицу, слегка прижать. Поставить запекаться в духовку, нагретую до 180 градусов, на полтора часа. Время от времени поливать тушку выделившимся соком.

Блюдо получается очень сытным - как раз на большую семью. А еще оно подходит тем, кто придерживается правильного питания.

Приятного аппетита!