Министр образования РТ поручил усилить контроль за формированием групп с родным языком в детсадах

В татарстанских детских садах необходимо усилить контроль за формированием групп с родным языком в детсадах. Об этом сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании в Актаныше.

«Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте. Мы обязаны создавать условия для этого, обеспечить преемственность дошкольного и общего образования в сохранении языковой среды, организовать грамотную разъяснительную работу с родителями. Прошу усилить контроль за формированием групп с родным языком обучения и воспитания при комплектовании, организацией образовательного процесса в них, принять меры по их кадровому обеспечению», — сказал Хадиуллин.

Он также отметил, что в Татарстане более 94% детей обеспечены местами в детских садах.