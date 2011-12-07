В РТ завершили голосование за приоритетные цели «министерств социального блока»

Более 22 тыс. голосов отдали татарстанцы в течение месяца, определяя приоритетные задачи нескольких государственных учреждений в 2019 году. Публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественный контроль за их исполнением — новая форма учета мнения населения и открытости институтов власти РТ. До сих пор стандартом открытости власти являлась «Публичная декларация целей и задач органов государственной власти» (Правительство РФ, 2014). Регламент обязывал федеральные госучреждения обозначать 5 — 7 ключевых целей ведомства на год с указанием ожидаемых результатов. Практика распространялась на регионы на отдельные министерства.Татарстанский проект — попытка сделать шаг от декларации целей к вовлечению экспертов и граждан в соуправление республикой.В проекте участвуют 4 министерства «социального блока» — Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры и Минтрудсоцзащиты, которые чаще других взаимодействуют с гражданами. На первом этапе эксперты общественных советов подготовили более 80 предложений по ключевым целям и задачам ведомств на 2019 год. Далее жители республики в течение месяца голосовали на портале госуслуг РТ, определяя самые важные темы, комментируя ответы и выдвигая свои варианты приоритетных целей.Теперь общественные советы министерств проведут расширенные заседания, где они проанализируют результаты голосования и подведут итоги. Затем для каждого министерства с учетом результатов рейтинга будут определены от 5 до 7 ключевых задач с ясными показателями достижения на 2019 год. Каждый, кто проголосовал, сможет увидеть их на сайте министерства и проконтролировать исполнение.