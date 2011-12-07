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Синоптики Татарстана предупредили водителей об образовании гололедицы на дорогах

Температура воздуха в столице понизится до -15˚.

Гидрометцентр РТ предупреждает жителей республики об ухудшении погоды.

20 ноября в Татарстане ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами 15-18 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью в столице будут от -4˚ до -9˚, при прояснениях до -15˚. Максимальная температура воздуха днем поднимется до -1 до -6˚.

На дорогах ожидается гололедица, а потому водителям стоит быть особенно внимательными. Специалисты советуют снизить скорость, соблюдая дистанцию до впереди идущих машин, и конечно же, не забывать про фары и ремень безопасности. 

КВ
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