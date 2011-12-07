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Глава татарстанского отделения Фонда социального страхования покинул должность

Рамиль Гайзатуллин перешел на новое место работы.
Управляющий отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по РТ Рамиль Гайзатуллин покинул занимаемую должность, сообщает пресс-служба Фонда. Гайзатуллин работал на этом посту с апреля 2011 года. В настоящее время исполняющим обязанности стал Камиль Фатыхов. Гайзатуллин перешел на новое место работы. 
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