Глава татарстанского отделения Фонда социального страхования покинул должность

Управляющий отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по РТ Рамиль Гайзатуллин покинул занимаемую должность, сообщает пресс-служба Фонда. Гайзатуллин работал на этом посту с апреля 2011 года. В настоящее время исполняющим обязанности стал Камиль Фатыхов. Гайзатуллин перешел на новое место работы.