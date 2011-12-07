Татарстанцам декларации по форме 3-НДФЛ нужно сдать до 30 апреля 2021 года

Татарстанцам нужно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

«С января 2021 года стартовала ежегодная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году», — сказано в сообщении ведомства.

Так, отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ должны физлица, которые получили доход от сдачи имущества в аренду, оказания услуг другим физлицам, а также, если были получены в дар недвижимость или транспортное средство не от близких родственников.

«Представить декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой», — уточнили в ведомстве.

Декларацию по форме 3-НДФЛ можно предоставить в офис налоговой по месту жительства или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Если справка о доходах предоставлена не будет, налоговые органы самостоятельно исчислят налог на доходы гражданина без учета расходов. Также возможен штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Штраф за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплаченного налога.