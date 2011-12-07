Священные дни: казанская абыстай рассказала об обязанностях мусульман в Рамадан

Фания абыстай преподает в медресе основы ислама, арабский язык, Коран. Имеет высшее исламское образование, окончила медресе им. 1000-летия принятия ислама и занимается просветительской деятельностью уже 25 лет. До этого Фания Хурматовна 20 лет проработала военным врачом.

— Расскажите, пожалуйста, о значимости Рамазана для мусульман.

— Рамазан — это самый значимый праздник для всего мусульманского мира. Девятый мусульманский календарный месяц, связанный с историей написания Корана. Пророку Мухаммаду открылось первое откровение от Всевышнего, ставшее основой священного писания Коран. Рамадан (на арабском языке) или Рамазан (на тюркском, в том числе татарском) — разница лишь в лингвистическом произношении слов. По сути эти оба слова обозначают одно и то же понятие. Месяц Рамадан побуждает мусульман к дружбе и созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся. Эти священные дни способствуют установлению взаимопонимания и терпимости в обществе.

— Какова суть месяца Рамадан?

— В месяц Рамадан верующие держат пост — уразу. Это обязанность всех мусульман. В этом году пост начался 13 апреля и завершится 12 мая. Основной принцип поста — отказ от пищи и питья в течение светового дня от зари до заката солнца. Также в это время запрещается интимная близость, сквернословие, курение. Ураза — время ежедневных обращений к Аллаху, состоящее из пяти обязательных молитв: утренняя молитва (фаджр), полуденная (зухр), предвечерняя (аср), вечерняя (магриб) и ночная молитва (иша). Еще совершается намаз (таравих) после обязательной ночной молитвы, он длится до зари.

— В пандемию каковы условия для совершения молитв?

— В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике все мероприятия в мечетях будут организованы с рядом ограничительных мер. Количество участников вечеров разговения не может превышать 100 человек. Площадь помещения должна соответствовать расчету 4 квадратных метра на человека. Прихожанам необходимо при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Для совершения молитвы должны быть соблюдены следующие условия. Человек должен быть совершеннолетним мусульманином. Он должен находиться в здравом уме — люди с психическими отклонениями полностью освобождены от выполнения религиозной практики. Верующий обязан соблюдать время молитвы и пребывать в состоянии ритуальной чистоты. Одежда и место совершения молитвы должны быть чистыми. Нужно прикрывать аурат, то есть те части тела, которые обязательно должны быть прикрыты. И обращаться лицом в сторону Мекки, где расположена святыня Кааба. Детей необходимо начинать приучать к молитве уже с 7 — 10 лет.

Должно присутствовать намерение совершить молитву на любом языке. Каждая имеет свое обязательно определенное время, в которое она выполняется. Информацию по этому вопросу можно узнать в любой мечети Казани. Каждый день положены две трапезы: сухур — трапеза перед наступающей утренней молитвой, и ифтар — трапеза разговения после заката солнца.

— Есть какие-то запреты и послабления для постящихся?

— От поста освобождаются люди больные, путники, женщины в критические дни и послеродовой период, кормящие матери, беременные. Все эти люди должны возместить пост в другое время. Больной — когда выздоровеет, путник — когда вернется домой, а женщины, хотя намаз и не возмещают, но обязаны возместить пост, который оставили по физиологической причине. Пропущенные посты можно также возместить, платя фидию за каждый день. Сумма за один день приравнивается к стоимости кормления одного бедняка минимальным количеством еды на протяжении дня.

— Что вдохновляет мусульман на такой длительный пост?

— Ураза — это духовное и физическое очищение, укрепление веры, время самосовершенствования, получения духовного опыта. Во время поста верующие стремятся избавиться от плохих мыслей, поступков и привычек. Стараются сдерживать свой нрав, обуздать свои инстинкты и страсти; вести себя благородно, совершать благие поступки — помогать обездоленным, радовать своих родных и близких. Они проявляют социальную активность по улучшению жизни общества, учатся и передают знания другим.

— Чем знаменуется окончание священного месяца Рамадан?

— За неделю до окончания поста верующие мусульмане совершают пожертвование — это фитр-садака, его обычно совершают в мечети. Размер садака устанавливается ДУМ РТ. Информацию по этому вопросу можно узнать в любой мечети. Фитр-садака следует давать нуждающимся, беднякам, уполномоченным людям, которые собирают закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве); людям, которые имеют множество долгов, тем, кто служат на пути Аллаха (они не получают зарплату), путникам, которые остались без денег. Окончание месяца Рамазан знаменует общая молитва. За ней следует великий праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), длящийся три дня. Люди благодарят Всевышнего, угощают близких и друзей. Правительство Татарстана объявило 13 мая выходным праздничным днем.

— Что посоветуете тем, кто никак не решится держать уразу?

— Начинайте соблюдать пост, молитесь и не сомневайтесь в своих силах. Всевышний говорит: «Тому, кто сделает один шаг навстречу ко мне, я сделаю 10 шагов. К тому, кто будет идти навстречу ко мне, я побегу». Желаю вам и вашим близким крепости веры и стойкости в посте, терпения, крепкого здоровья, милости Всевышнего Аллаха и благополучия! Мир вам и вашим близким!



