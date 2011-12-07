Жительница Лаишево в соцсетях попросила Рустама Минниханова помочь с устройством ребенка в детский сад

-Я понимаю, что как мать-одиночка не имею никаких льгот для зачисления в детский сад. Моему ребенку 4 года, но он не попал в детский сад. Проживаю я в Лаишевском районе, село Столбище. Стою в очереди в сад «Сказка», но мне отказали, — объясняет мама в обращении и признается, что не понимает, как ей выжить в этой ситуации.

Девушка говорит, что на ее плечах лежит не только забота о малыше, но и выплата ипотеки, а возможности работать нет, так как дошкольника не с кем оставить. Раньше он находился под присмотром бабушки, теперь такой возможности не имеется, родителей у 28-летней девушки нет.

— Для себя решила, что буду обращаться везде, — заявила жительница Лаишевского района. — Считаю, что мой ребенок имеет право ходить в садик. Как мне объяснили, нас таких в Столбище 23 человека, кто не попал в детский сад. И мне не нужен другой район, у меня нет машины, чтобы возить его (ребенка) в другой район.

В завершение видео мама выразила надежду на помощь Президента РТ в решении своей проблемы.