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Как врачи становятся героями, сами того не осознавая

В этом году в связи с коронавирусом у медиков уже не первый месяц жаркая пора: день за днем на передовой борьбы с коварной инфекцией.

Работающие в «красной зоне» уже привычными движениями надевают противочумные костюмы, подбадривают пациентов глазами и мечтают о том, что когда-нибудь напряженный период закончится и можно будет вернуться к своей повседневной работе. 

Что самое сложное в их работе, как выглядит их обычный день сейчас, спустя несколько месяцев после начала распространения COVID-19? Бывают ли у них минуты отчаяния, какими надеждами они живут и что помогает им не терять бодрости духа? Мы пообщались с несколькими врачами развернутого на базе травмцентра Республиканской клинической больницы временного инфекционного госпиталя. Получился своеобразный взгляд на пандемию глазами докторов. 

КВ
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