Как врачи становятся героями, сами того не осознавая

Работающие в «красной зоне» уже привычными движениями надевают противочумные костюмы, подбадривают пациентов глазами и мечтают о том, что когда-нибудь напряженный период закончится и можно будет вернуться к своей повседневной работе.

Что самое сложное в их работе, как выглядит их обычный день сейчас, спустя несколько месяцев после начала распространения COVID-19? Бывают ли у них минуты отчаяния, какими надеждами они живут и что помогает им не терять бодрости духа? Мы пообщались с несколькими врачами развернутого на базе травмцентра Республиканской клинической больницы временного инфекционного госпиталя. Получился своеобразный взгляд на пандемию глазами докторов.