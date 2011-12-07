Минкультуры РФ объявило начало второго этапа конкурсного отбора на создание медиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, сообщает пресс-служба ведомства.

Участникам конкурса предлагают создать медиа-гиды, которые позволят посетителям выставок получить информацию об объекте с помощью цифровых технологий.

«Для реализации проекта будет использована цифровая платформа „Артефакт“, которая предоставляет возможность музеям создавать мультимедиа-гиды в формате дополненной реальности, а посетителям — бесплатно пользоваться одноименным мобильным приложением в экспозициях и помещениях учреждений культуры», — уточняется в сообщении.

Второй этап отбора продлится до 3 августа 2020 года. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://ar.culture.ru/bid.

В ходе отбора организаторы определят экспозиции российских музеев, для которых будут созданы AR-гиды, включая «запись аудиогидов на русском и одном иностранном языке, редакторскую обработку научно-популярных текстов о каждом произведении, экскурсии по музею на русском языке с переводом описания на иностранный язык».

По окончании конкурса результаты будут опубликованы в мобильном приложении и на платформе «Артефакт».

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Цифровая культура».